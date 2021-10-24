Мэр города Нделе призвал правительство усилить безопасность границ ЦАР

Банги, 24 октября. Мэр города Нделе Ибрагим Сенусси призвал Правительство Центральноафриканской Республики усилить меры безопасности на границах государства для снижения угрозы со стороны боевиков, сообщает издание Oubangui Médias.

Населенный пункт находится в префектуре Баминги-Бангоран на севере страны. Как отмечают журналисты, на протяжении последних десяти лет обстановку в нем вряд ли можно назвать спокойной: конфликты между перевозчиками, фермерами, убийства и похищения мирных жителей радикалами. Стабилизировать ситуацию не смогли и сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА).

«Да они и не хотели особо. Но все изменилось с прошлого декабря, когда в префектуру вернулись силы обороны и безопасности (FACA), подготовкой которых занимались российские инструкторы. Но это не значит, что мы спокойны, нет. Мы приближаемся к сухому сезону, который является для нас кошмаром, потому что начнется перегон скота, и люди будут пересекать границу, где захотят. Вот почему мы призываем власти усилить присутствие ВС, это позволит обеспечить безопасность наших людей», — объяснил чиновник.

Он добавил, что наибольшую опасность представляют скотоводы, которые спокойно выходят за пределы ЦАР и потом возвращаются с оружием.

Федеральное агентство новостей / Алексей Хмелев

«Поскольку границы не так хорошо контролируются, как хотелось бы, нас беспокоит то, что они привозят автоматы вместе с волами. Это представляет опасность для населения, проблема заключается в перегоне. Несколько месяцев назад они убили 14 человек в Тири», — заявил мэр.

Рассуждая о том, что поможет администрации и жителям Нделе спокойно вести хозяйственную деятельность, Сенусси Ибрагим заявил:

«Сейчас наши союзники из России продолжают оказывать консультативную помощь FACA, а у наших военных есть воля к победе, и они ее достигнут, но только в случае, если они наберут силу и смогут применять современные средства вооружения, покупка которых пока ограничена санкциями ООН».

В то же время чиновник утверждает, что присутствие военного контингента МИНУСКА никогда не решало проблем с безопасностью. Площадь префектуры составляет 58 тысяч квадратных километров, соответственно членов миссии не хватает для полного покрытия территории.

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«Их немного, у них нет оборудования, нет еженедельных патрулей. При этом их силы много требуют за сопровождение колонн с гуманитарным грузом, и это наталкивает на мысли, что они действуют не в наших, а в собственных интересах. При этом, после объявления режима прекращения огня, многие радикалы сдали оружие и сейчас пытаются вернуться к мирной жизни. Это показатель», — утверждает Сенусси Ибрагим.

Чиновник уверен, что в будущем префектура начнет активно застраиваться и развиваться, так как власти в Банги уже занимаются составлением плана перестройки Нделе и ищут инвесторов для реализации намеченной инициативы.

Ранее стало известно, что Центральноафриканская Республика демонстрирует позитивную динамику экономического развития.