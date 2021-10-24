Дзюба догнал Веретенникова по количеству забитых голов в чемпионате России

Санкт-Петербург, 24 октября. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отметился забитым мячом в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака». Таким образом, форвард повторил рекорд Олега Веретенникова по голам, забитым в чемпионате России.

Дзюба вышел на замену в матче с красно-белыми в концовке матча. Спустя некоторое время Сердар Азмун заработал пенальти для своей команды, который реализовал его одноклубник.

Теперь на счету Дзюбы 143 забитых гола в РПЛ, пишет RT. Третье место в списке лучших бомбардиров занимает легенда «Зенита» Александр Кержаков, который завершил игровую карьеру и занялся тренерской работой.

Веретенников свои лучшие годы провел в составе «Ротора». С волгоградским клубом он становился лучшим бомбардиром чемпионата России, а в 1995 году установил рекорд по количеству забитых мячей за один сезон (25).

Дзюба в недавнем интервью заявил, что имеет небольшие проблемы с мотивацией. Однако футболист отметил, что «кайфует от футбола» и с улыбкой принимает каждый новый вызов в карьере.