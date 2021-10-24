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Подруги погибшей на съемках в США Галины Хатчинс рассказали о характере девушки-оператора

  /   Обновлено: 24 октября 2021 22:08
Общество
Подруги погибшей на съемках в США Галины Хатчинс рассказали о характере девушки-оператора
instagram.com  /  @halynahutchins

Одесса, 24 октября. Украинка Галина Хатчинс, переехавшая в США, мечтала стать оператором-постановщиком и безумно любила своих мужа и сына. Об этом рассказали подруги девушки, погибшей на съемках фильма «Ржавчина».

Хатчинс умерла в результате несчастного случая на площадке. Актер Алек Болдуин по сценарию выстрелил из револьвера и попал в находившихся рядом девушку-оператора и режиссера Джоэла Соузу.

Продюсер и подруга Надежда Гусельникова заявила, что гибель Галины Хатчинс является большой потерей для ее родных, мира кино, Голливуда, Украины, России и Белоруссии. Оператор обожала свою работу и всегда подходила к делу с любовью, передает издание Ruptly.

«Она не рассказывала мне об этом, но то, как она настойчиво добивалась своих целей, и любовь, которую она испытывала ко всему, что она делала, свидетельствовали об этом», — отметила Гусельникова.

Бывшая одногруппница Хатчинс из Одессы Оксана Стефанишина верила, что оператор добьется больших успехов в карьере. Когда девушка уезжала в США, подруга попросила ее привезти «Оскар». Тогда эта просьба прозвучала почти нереально, но Стефанишина была уверена, что это может произойти.

Ранее американский институт киноискусства (American Film Institute, AFI) в память о погибшей Галине Хатчинс учредил стипендию ее имени. В США хотят сохранить дух девушки-оператора «среди тех, кто хочет реализовать свои мечты в хорошо рассказанных историях».

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воспоминания подруги Галина Хатчинс
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