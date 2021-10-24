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Мясников объяснил необходимость вакцинации от COVID-19 для людей из групп риска

  /   Обновлено: 24 октября 2021 21:49
Общество
Мясников объяснил необходимость вакцинации от COVID-19 для людей из групп риска
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 24 октября. Хроническая болезнь у людей с возрастом становится тяжелее, поэтому они имеют большие риски летального исхода в случае заражения новой коронавирусной инфекцией. Такое мнение выразил телеведущий и врач Александр Мясников.

По его словам, именно эти группы людей необходимо вакцинировать в первую очередь. Причем зачастую таким людям нужно не две, а сразу три прививки. А информация о них есть в картотеке любой районной поликлиники.

«Почему бы им всем не разослать письма с информацией от их врачей, что лично в их ситуации им вакцина не только не противопоказана, но и жизненно необходима? Почему бы не обязать их врачей объяснять ситуацию с фиксированием факта беседы в истории болезни?» — задался вопросом специалист.

Стоит также с каждым гражданином из группы риска, который еще не прошел вакцинацию, вести разъяснительную беседу и попытаться объяснить ему доводы в пользу процедуры. А в публикациях о темпах иммунизации населения неплохо было бы отдельно указывать процент привившихся людей преклонного возраста с хроническими заболеваниями, добавил врач.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал невысокий уровень вакцинации от коронавируса в России. По его словам, власти создали все необходимые условия, чтобы процедура была простой.

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