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Жители Нью-Йорка устроили Хеллоуин для собак
Видео

Малефисента, ковбой, динозавр и кукла Чаки — в этих и других персонажей на один вечер перевоплотились браться наши меньшие. В Нью-Йорке прошел ежегодный костюмированный парад собак в честь Хеллоуина.

Участниками маскарада стали как миниатюрные чихуахуа, так и суровые бульдоги. Хозяева тоже не отставали от своих питомцев. Кто-то нарядился в человека-паука, а кто-то в пончик.

«На свете нет ничего, что делает меня счастливее, чем вид собачки в костюме. Мы просто хотим, чтобы все вокруг улыбались. Мы очень счастливы быть здесь сегодня», — поделилась эмоциями Сара.

На внешний вид хвостатых участников повлияли и последние тренды. Многих песиков наряди в костюмы героев сериала «Игра в кальмара», который бьет рекорды просмотров на стриминговом сервисе Netflix.

«О боже, да! Это самая милая вещь в мире. Все они такие креативные. Я даже не могу смотреть в камеру! Потому что везде симпатичные собачки, которыми хочется любоваться», — признался гость Майкл.

Организаторы заявили, что в этом году мероприятие отличилось особенным масштабом. Парад даже пришлось перенести в парк Ист-Ривер, который может вместить большее количество четвероногих модников.

 

 

 

 

 

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