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Белорусские конструкторы презентовали модернизированную снайперскую винтовку Драгунова
Армия
Белорусские конструкторы презентовали модернизированную снайперскую винтовку Драгунова
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Минск, 24 октября. Белорусские конструкторы презентовали глубоко модернизированную модификацию снайперской винтовки Драгунова, которая получила название SCR-1200. Об этом сообщает пресс-служба Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии.

На новой винтовке отсутствуют деревянные и пластмассовые щеки, а цевье сделано из легкого металлического сплава. Кроме того, SCR-1200 оснастили телескопическим прикладом и планкой Пикатини, которая позволяет крепить различные оптические прицелы и другое навесное оборудование. При этом на винтовку может устанавливаться прибор беспламенной и малошумной стрельбы, а ее ствол получил более прочную фиксацию, что положительно отразилось на точности стрельбы.

Ранее стало известно, что Воздушно-десантные войска РФ стали первыми вооруженными формированиями, которые полностью перешли на новейшие автоматы АК-12, разработанные концерном «Калашников». В настоящее время военнослужащие осваивают новые АК-12 на стрельбищах. В ближайшем будущем разведчики и спецназовцы опробуют автоматы в условиях ночного времени суток, оснастив их тепловизорами и глушителями.

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белоруссия свд снайперская винтовка
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