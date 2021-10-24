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Премьера «Дюны» Дени Вильнева стартовала в США хуже фильма «Хэллоуин убивает»
Общество
Премьера «Дюны» Дени Вильнева стартовала в США хуже фильма «Хэллоуин убивает»
Кадр из фильма «Дюна»

Вашингтон, 24 октября. Боевик «Дюна» собрал в первые выходные после премьеры в США 40 миллионов долларов. Эта сумма меньше кассы хоррора «Хэллоуин убивает» за аналогичный промежуток времени.

Несмотря на то что сборы «Дюны» уступают кассе фильма ужасов, для Warner Bros. это лучшее достижение в 2021 году. Предыдущий стартовый рекорд был у «Годзиллы против Конга». Его сборы составили 31,7 миллиона долларов.

Картина «Хэллоуин убивает» в США собрала 50,4 миллиона долларов в первые прокатные выходные. При этом у ленты более высокое возрастное ограничение, чем у «Дюны», пишет The Hollywood Reporter.

Режиссер «Дюны» Дени Вильнева ранее заявил, что не сомневается в съемках сиквела. Он считает, что в первой части не удалось завершить историю повествования.

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сша хэллоуин дюна
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