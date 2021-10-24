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Подруги случайно убитой на съемках «Ржавчины» Хатчинс поделились воспоминаниями о ней

  /   Обновлено: 24 октября 2021 21:25
Общество
Подруги случайно убитой на съемках «Ржавчины» Хатчинс поделились воспоминаниями о ней
instagram.com  /  @halynahutchins

Вашингтон, 24 октября. Бывшая одногруппница убитой Галины Хатчинс Оксана Стефанишина рассказала, что ее подруга была заботливой и любящей матерью, которая посвящала семье все свободное время. По ее словам, муж поддерживал жену в стремлении развиваться на работе.

Оксана Стефанишина заявила, что знала Галину Хатчинс более 20 лет. Будущий оператор-постановщик уехала с Украины в Соединенные Штаты после института. Перед переездом она спрашивала у подруги, что привести в подарок, когда снова поедет домой.

«Я ответила ей: «Оскар». Стань известным оператором и привези мне «Оскар». Мы тогда посмеялись, конечно», — цитирует Ruptly воспоминания Стефанишиной.

Продюсер Надежда Гусельникова присоединилась к теплым словам подруги Хатчинс. Она отметила, что убитая женщина сильно любила свою работу, сына и мужа. Оператор хотела добиться больших успехов в своей сфере.

Галина Хатчинс 21 октября получила смертельное ранение на съемках фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином. Актер выстрелил из пистолета по сценарию, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Кроме оператора пострадал режиссер Джоэл Соуса, его доставили в больницу. После трагедии на съемках создатели сериала «Новобранец» запретили актерам использовать настоящее оружие на площадке.

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