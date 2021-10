Lockheed Martin показала облик будущего гиперзвукового ракетного комплекса OpFires

Вашингтон, 24 октября. Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin продемонстрировала внешний облик разрабатываемого гиперзвукового комплекса наземного базирования OpFires.

Данное вооружение создается специалистами корпорации Lockheed Martin совместно с Агентством перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA). Ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим блоком предназначен для сухопутных войск армии США.

Работы над OpFires стартовали в 2017 году. Изначально предполагалось, что радиус действия OpFires составит 500 километров, однако после выхода США из Договора по ликвидации ракет средней и малой дальности было принято решение увеличить дальность комплекса.

