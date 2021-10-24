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Lockheed Martin показала облик будущего гиперзвукового ракетного комплекса OpFires

  /   Обновлено: 24 октября 2021 21:23
Армия
Lockheed Martin показала облик будущего гиперзвукового ракетного комплекса OpFires
ru.wikipedia.org  /  US Air Force / Public Domain

Вашингтон, 24 октября. Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin продемонстрировала внешний облик разрабатываемого гиперзвукового комплекса наземного базирования OpFires.

Данное вооружение создается специалистами корпорации Lockheed Martin совместно с Агентством перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA). Ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим блоком предназначен для сухопутных войск армии США.

Работы над OpFires стартовали в 2017 году. Изначально предполагалось, что радиус действия OpFires составит 500 километров, однако после выхода США из Договора по ликвидации ракет средней и малой дальности было принято решение увеличить дальность комплекса.

Ранее стало известно, что Военно-воздушные силы США второй раз подряд провалили летные испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A. В испытаниях был задействован стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress. Ракета безопасно отделилась от самолета, однако ее двигатель не заработал.

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