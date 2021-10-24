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Анамнез недели. Всероссийский локдаун и выстрел Алека Болдуина
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К чему приведут новые карантинные ограничения на территории России? Что ждет малый и средний бизнес? Как сделать съемочные площадки безопасными? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в выпуске программы «Анамнез недели».

Ведущим передачи стал публицист Игорь Кимаковский, а в качестве гостя выступил кандидат в депутаты Госдумы РФ VIII созыва Иван Алексеев.

Основной темой разговора экспертов стал грядущий локдаун в нашей стране. По мнению политика, ограничительные меры станут для граждан поводом вакцинироваться.

Вопрос локдауна беспокоит и российских предпринимателей. Однако Иван Алексеев считает, что в этот раз малый и средний бизнес лучше подготовлены к карантину.

Участники передачи обсудили и трагический случай на съемках с актером Алеком Болдуином. Подробности вы узнаете в новом выпуске передачи «Анамнез недели».

 

 

 

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