Анамнез недели. Всероссийский локдаун и выстрел Алека Болдуина

К чему приведут новые карантинные ограничения на территории России? Что ждет малый и средний бизнес? Как сделать съемочные площадки безопасными? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в выпуске программы «Анамнез недели».

Ведущим передачи стал публицист Игорь Кимаковский, а в качестве гостя выступил кандидат в депутаты Госдумы РФ VIII созыва Иван Алексеев.

Основной темой разговора экспертов стал грядущий локдаун в нашей стране. По мнению политика, ограничительные меры станут для граждан поводом вакцинироваться.

Вопрос локдауна беспокоит и российских предпринимателей. Однако Иван Алексеев считает, что в этот раз малый и средний бизнес лучше подготовлены к карантину.

Участники передачи обсудили и трагический случай на съемках с актером Алеком Болдуином. Подробности вы узнаете в новом выпуске передачи «Анамнез недели».