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Фрегаты ВМС Великобритании вооружат ракетами Martlet для борьбы с быстроходными катерами
Армия
Фрегаты ВМС Великобритании вооружат ракетами Martlet для борьбы с быстроходными катерами
Pr Scr Telegram  /  @operline_ru

Лондон, 24 октября. Военно-морские силы Великобритании провели испытания мини-ракеты Martlet, которая предназначена для борьбы с быстроходными лодками и катерами.

Изначально ракета разрабатывалась для вертолетов, однако позднее было принято решение вооружить новым боеприпасом и британские фрегаты.

На днях состоялся очередной этап испытаний ракеты Martlet, в ходе которых она разогналась до 1,8 тысячи километров в час. Ракета успешно поразила надувную мишень красного цвета, которую британские военные между собой называют «большим красным помидором».

Ранее стало известно, что власти Великобритании ведут переговоры с Киевом о поставках самонаводящихся ракет класса «воздух-земля» Brimstone. По словам экс-заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игоря Романенко, новыми ракетами могут оснастить украинские корабли, благодаря чему они «станут настоящей угрозой» для Военно-морского флота России.

В свою очередь капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин выразил уверенность, что поставки британских ракет Brimstone не спасут Украину от поражения в возможном противостоянии с ВМФ РФ.

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