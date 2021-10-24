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Виктория Боня призналась, что стеснялась своей внешности из-за буллинга в школе

  /   Обновлено: 24 октября 2021 21:07
Шоу-бизнес
Виктория Боня призналась, что стеснялась своей внешности из-за буллинга в школе
instagram.com  /  @victoriabonya

Москва, 24 октября. Телеведущая Виктория Боня поделилась с поклонниками в Instagram архивной фотографией и рассказала, что в детстве подвергалась буллингу в школе. Ее дразнили и оскорбляли из-за пухлых губ.

Боня подчеркнула, что старалась быть сильной даже в то время, когда ее обижали. Будущая теледива всегда знала, что однажды сможет показать одноклассникам, кто она и на что способна.

«Эта девочка, которая на фотографии поджала губы, чтобы они казались меньше (я стеснялась своей внешности и меня тогда называли губошлепкой)... Верила в себя», — написала звезда в Instagram.

Виктория Боня призналась, что стеснялась своей внешности из-за буллинга в школе
Prt Scr instagram.com / @victoriabonya

Пользователи Сети внимательно следят за жизнью Бони, которая получила известность благодаря участию в реалити-шоу «Дом-2». Некоторые из них часто задаются вопросом, почему теледива перестала общаться с Ксенией Бородиной, ведь раньше их связывала дружба. Причину ссоры девушек озвучил Рустам Солнцев.

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школа боня буллинг
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