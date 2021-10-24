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«Братья-мусульмане» мобилизовали боевиков для срыва выборов в Ливии
Весь мир
«Братья-мусульмане» мобилизовали боевиков для срыва выборов в Ливии
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 24 октября. Лидеры организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ) предпринимают активные действия по мобилизации боевиков на западе Ливии. Усилия направлены на срыв избирательного процесса, запланированного на 24 декабря, и вывод иностранных сил из страны. Об этом сообщил Sky News.

По данным источников СМИ, руководство экстремистов на днях встречалось с главарями вооруженных формирований, чтобы договориться о реализации совместного плана по предотвращению эвакуации наемников и зарубежного контингента. В связи с подготовкой к началу реализации дорожной карты и проведению выборов, ожидается, что эти группы в ближайшее время осуществят операции.

Как сообщают наблюдатели, «Братья-мусульмане» стремятся сохранить присутствие на политической сцене. Поэтому они намерены бороться, чтобы помешать голосованию. Группировка, классифицированная как террористическая по решению ливийской Палаты представителей, в настоящее время переживает серьезный кризис. Она потеряет все позиции, если курс, поддерживаемый международными сторонами во главе с ООН, увенчается успехом.

Силовики накануне арестовали восьмерых боевиков ИГ1 (организация, запрещена в РФ). Операция прошла в городе Мсаллата, на западе Ливии. Предположительно, злоумышленники планировали террористические атаки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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