Спасатели из Ростова спасли двух котят от гибели в теплотрассе

Ростов, 24 октября. Сотрудники МЧС спасли от неминуемой смерти двух маленьких котят, которые на протяжении нескольких дней просидели в теплотрассе.

Несколько дней назад в дежурную часть МЧС по Ярославской области обратилась местная жительница. Она сообщила, что на протяжении нескольких дней из теплотрассы возле дома раздается жалобное мяуканье.

«Жители пытались помочь котятам своими силами, но ничего не получилось», — цитирует слова начальника поисково-спасательного подразделения пожарно-спасательной службы Ростова Сергея Пеховцева издание kp.ru.

Прибывшие на место ЧП спасатели с трудом обнаружили малышей. При помощи специальной палки с петлей на конце им удалось вызволить котят из ямы, которую со дня на день должны были закрыть бетонными плитами. В конечном итоге котят передали неравнодушным местным жителям.

Не так давно подобная история произошла и на территории Ленобласти. Спасателям удалось вызволить четырех котят, которые несколько дней просидели между лестницей дома и шахтой мусоропровода.