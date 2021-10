Основатель Twitter заявил о начале гиперинфляции в США

Вашингтон, 24 октября. Создатель соцсети Twitter Джек Дорси заявил о разворачивающейся в США гиперинфляции. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Некоторые пользователи Twitter высказались о том, что сам Дорси приложил немало усилий к формированию нынешней ситуации в экономике.

He can’t advise to something he created by interfering in our elections the way he did. I’m not much into politics but we all know that @jack felt for the narrative of the other Elite & now you’re asking him for advice. He’s not a bad guy and I hope he makes up for what he did.