Основатель Twitter заявил о начале гиперинфляции в США

Вашингтон, 24 октября. Создатель соцсети Twitter Джек Дорси заявил о разворачивающейся в США гиперинфляции. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Гиперинфляция изменит все. Это происходит», — написал он.

Hyperinflation is going to change everything. It’s happening. — jack⚡️ (@jack) October 23, 2021

Некоторые пользователи Twitter высказались о том, что сам Дорси приложил немало усилий к формированию нынешней ситуации в экономике.

«Он не может дать советов по поводу того, что он создал, вмешиваясь в наши выборы. Я не очень разбираюсь в политике, но мы все знаем, что он поддерживал повестку другой элиты, и теперь вы просите у него совета. Он неплохой парень, и я надеюсь, что он исправит то, что сделал», — пишет J Regueiro.

He can’t advise to something he created by interfering in our elections the way he did. I’m not much into politics but we all know that @jack felt for the narrative of the other Elite & now you’re asking him for advice. He’s not a bad guy and I hope he makes up for what he did. — J Regueiro (@CarlosJRegueir2) October 23, 2021

«Забавный факт. Джек не знает основ экономики», — отмечает Civil Discourse.

Fun fact.



Jack doesn't know Econ 101. — Civil Discourse #FreedomToVoteAct (@civildiscourse7) October 23, 2021

В то же время, многие пользователи соглашаются со словами основателя Twitter.

«Инфляция — это законный способ правительства украсть у вас деньги. Начните инвестировать как можно скорее, чтобы победить его», — заявил Infinitians | Pearls of Wisdom.

Inflation is government's way of stealing Money from you, legally.



Start investing as soon as you can to beat it — Infinitians | Pearls of Wisdom (@Infinitians1) October 23, 2021

Большинство же комментаторов усмотрели в этом сообщении своего рода рекламу криптовалюты, сторонником которой является Дорси.

Еще в июле гендиректор Twitter сообщил инвесторам, что биткойн станет «большой частью» будущего компании, поскольку он видит возможности для интеграции криптовалюты в существующие продукты и услуги Twitter, включая торговлю, подписки и другие новые дополнения, такие как Twitter Tip Jar и Super Follows, назвав биткойн «национальной валютой» интернета.

Необходимо отметить, что заявление Дорси прозвучало на фоне рекордных значений инфляции, которые в 2021 финансовом году побили десятилетний максимум, составив по итогу года 5,4%, превысив негативный прогноз от ФРС США.