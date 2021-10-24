«Зенит» разгромил «Спартак» в матче 12-го тура РПЛ

Санкт-Петербург, 24 октября. Петербургский клуб «Зенит» выиграл у московского «Спартака» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, проходившая на стадионе «Газпром Арена», завершилась с разгромным счетом 7:1 в пользу хозяев.

Счет игры открыл нападающий сине-бело-голубых Сердар Азмун, забивший гол после навеса Ярослава Ракицкого. Второй мяч «Зенита» отправил в ворота Клаудиньо, а затем Азмун отметился третьим голом.

На 54-й минуте встречи Квинси Промесу удалось отыграть один гол в пользу «Спартака». Однако через две минуты Андрей Мостовой ответил красно-белым голом в пользу петербуржцев и впоследствии оформил дубль, создав преимущество в четыре мяча для своей команды. Шестой мяч «Зенита» забил Артем Дзюба с пенальти, а седьмой гол принес сине-бело-голубым Александр Ерохин.

Встречу «Зенита» и «Спартака» обслуживала бригада Сергея Иванова. Резервным арбитром матча 12-го тура РПЛ назначили Евгения Кукуляка.