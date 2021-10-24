Центральноафриканские СМИ раскритиковали Францию за вмешательство во внутренние дела республики

Банги, 24 октября. Заявление главы внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриана в отношении ЦАР является прямой попыткой вмешательства во внутренние дела республики, сообщает Ndjoni Sango.

«Выступление руководителя МИД бывшей метрополии касательно российских инструкторов — не что иное, как угроза для суверенитета нашей страны. Министр иностранных дел Сильвия Байпо-Темон уже назвала его лживым, но чего хочет добиться Париж от африканских государств? Он намерен вернуть утраченные позиции», — говорится в статье.

Сотрудники СМИ подчеркивают, что президент Франции Эммануэль Макрон действует не в одиночку, за ним стоят влиятельные политики и представители крупного бизнеса, которые заинтересованы в продвижении собственных интересов на Черном континенте.

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«Многие интересанты состоят в партии "Вперед, Республика!", которую основал глава бывшей метрополии. Как мы все понимаем, с Елисейским дворцом надо быть начеку, потому что у Парижа большой опыт ведения подковерных игр на международной арене. Это опасно и грозит очередным вмешательством в наши дела», — считают журналисты.

Ранее руководитель МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала France 5 обвинил российских инструкторов в дестабилизации обстановки на территории ЦАР, за что его сразу раскритиковало руководство внешнеполитического ведомства африканской республики.