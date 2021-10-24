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Народная милиция ЛНР: украинские резервисты массово отказываются воевать в Донбассе
Армия
Народная милиция ЛНР: украинские резервисты массово отказываются воевать в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Луганск, 24 октября. Украинские резервисты массово отказываются проходить службу в «элитных» подразделениях ВСУ, которые участвуют в боевых действиях на территории Донбасса. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, в настоящее время на подконтрольной Киеву территории Луганской области проходят сборы резервистов, в рамках которых украинское командование которой пытается под любым предлогом принудить участников сборов заключить контракты для дальнейшего прохождения службы в зоне боевых действий на территории Донбасса.

«Работа вербовочной группы желаемого результата не принесла, так как граждане, привлекаемые на сборы, знают истинное положение дел в украинской армии и не хотят проходить службу даже в «элитных» подразделениях ВСУ», — пояснил Филипоненко.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ обстреляли из минометов и гранатометов окраины Донецка и Горловки. В ходе обстрелов украинские силовики выпустили более 30 мин калибра 82 и 120 миллиметров.

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Луганск ЛНР всу донбасс
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