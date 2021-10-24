Константин Меладзе подарил Вере Брежневой кольцо за 1,7 млн рублей на годовщину свадьбы

Москва, 24 октября. Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева показала поклонникам в Instagram кольцо, которое ей подарил муж Константин Меладзе. Стоимость украшения Serpenti Viper бренда Bvlgari на официальном сайте составляет 1,7 миллиона рублей.

Брежнева опубликовала в Сети сначала селфи, затем снимок с кольцом на пальце. В описании к кадрам в галерее она заявила, что когда утром себя фотографировала, еще не подозревала, что вечером получит от мужа подарок и будет чувствовать себя абсолютно счастливой в его объятьях.

«Любовь спасет мир», — подытожила мысль Брежнева словами из одноименной песни.

Prt Scr instagram.com / @ververa

Подписчики певицы по-разному отреагировали на публикацию. Одни засыпали ее поздравлениями в комментариях, а другие фолловеры выясняли стоимость украшения. Поклонники нашли на сайте бренда внешне похожее кольцо стоимостью 1,7 миллиона рублей.

Prt Scr bulgari.com / Bulgari

На сайте Bvlgari указано, что изделие изготовлено в Италии из белого золота и украшено бриллиантами. Брежнева ничего не стала отвечать подписчикам, которые упрекнули ее за демонстрацию дорогостоящего подарка от мужа.

Супруги Константин Меладзе и Вера Брежнева некоторое время назад купили недвижимость в Киеве. Украинские журналисты выяснили стоимость жилья знаменитостей, которая в пересчете на российскую валюту составляет около 60 миллионов рублей.