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Шоу-бизнес
Константин Меладзе подарил Вере Брежневой кольцо за 1,7 млн рублей на годовщину свадьбы
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Константин Меладзе подарил Вере Брежневой кольцо за 1,7 млн рублей на годовщину свадьбы
Шоу-бизнес
Константин Меладзе подарил Вере Брежневой кольцо за 1,7 млн рублей на годовщину свадьбы
instagram.com  /  @meladzemusic

Москва, 24 октября. Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева показала поклонникам в Instagram кольцо, которое ей подарил муж Константин Меладзе. Стоимость украшения Serpenti Viper бренда Bvlgari на официальном сайте составляет 1,7 миллиона рублей.

Брежнева опубликовала в Сети сначала селфи, затем снимок с кольцом на пальце. В описании к кадрам в галерее она заявила, что когда утром себя фотографировала, еще не подозревала, что вечером получит от мужа подарок и будет чувствовать себя абсолютно счастливой в его объятьях.

«Любовь спасет мир», — подытожила мысль Брежнева словами из одноименной песни.

Константин Меладзе подарил Вере Брежневой кольцо за 1,7 млн рублей на годовщину свадьбы
Prt Scr instagram.com / @ververa

Подписчики певицы по-разному отреагировали на публикацию. Одни засыпали ее поздравлениями в комментариях, а другие фолловеры выясняли стоимость украшения. Поклонники нашли на сайте бренда внешне похожее кольцо стоимостью 1,7 миллиона рублей.

Константин Меладзе подарил Вере Брежневой кольцо за 1,7 млн рублей на годовщину свадьбы
Prt Scr bulgari.com / Bulgari

На сайте Bvlgari указано, что изделие изготовлено в Италии из белого золота и украшено бриллиантами. Брежнева ничего не стала отвечать подписчикам, которые упрекнули ее за демонстрацию дорогостоящего подарка от мужа.

Супруги Константин Меладзе и Вера Брежнева некоторое время назад купили недвижимость в Киеве. Украинские журналисты выяснили стоимость жилья знаменитостей, которая в пересчете на российскую валюту составляет около 60 миллионов рублей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Константин Меладзе подарил Вере Брежневой кольцо за 1,7 млн рублей на годовщину свадьбы
свадьба меладзе кольцо брежнева
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