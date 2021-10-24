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Бывший премьер-министр Молдавии согласился с требованием «Газпрома» вернуть долг

  /   Обновлено: 24 октября 2021 20:52
Экономика
Бывший премьер-министр Молдавии согласился с требованием «Газпрома» вернуть долг
wikipedia.org  /  James Riden / CC BY-SA 2.5

Кишинев, 24 октября. Большая часть молдавского долга перед «Газпромом» была накоплена с 2011 по 2015 года. С таким заявлением выступил бывший премьер Республики Молдова Ион Кику.

По его словам, Кишинев за это время накопил «хвост» в 394 миллиона долларов. С 2006 по 2007 годы республика задолжала 39,9 миллиона, за сентябрь 2021-го — 10,7 миллиона.

«Таким образом, 394 миллиона долларов были накоплены в период, когда нынешние дирижеры были... в правительстве. Возможно, поэтому русские просят именно их оплатить сейчас этот дол», — написал Кику в Telegram-канале, говоря о нынешнем президенте Майе Санду, которая ранее была министром образования.

«Газпром» недавно заявил, что готов продолжить поставки голубого топлива в Молдавию при условии погашения 700-миллионного долга. В противном случае компания пригрозила приостановкой поставок газа.

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