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Ndjoni Sango: международное сообщество закрывает глаза на действия боевиков в ЦАР
Весь мир
Ndjoni Sango: международное сообщество закрывает глаза на действия боевиков в ЦАР
wikipedia.org  /  Neptuul / CC BY-SA 3.0

Банги, 24 октября. Международное сообщество требует от Центральноафриканской Республики скорейшего разрешения кризиса безопасности, но при этом полностью игнорирует страдание ее народа, сообщает издание Ndjoni Sango.

По словам журналистов, лидеры многих европейских держав через механизмы Организации Объединенных Наций оказывают давление на правительство африканской страны, требуя запуска инклюзивного диалога с участием главарей боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и «Союз за мир в ЦАР» (UPC).

«Однако международное сообщество, похоже, намеренно игнорирует страдания народа ЦАР. Давление, санкции, запугивание, открытие коридоров проникновения бандитов в города — вот те факторы, которые продолжают создавать напряженность. С декабря 2020 года наше государство борется с врагами нации, причем самостоятельно», — пишут авторы издания.

При этом африканские журналисты напоминают, что при старте активной фазы боевых действий Европа не вмешивалась в конфликт. Политическое взаимодействие началось после того, как подготовленные российскими инструкторами бойцы правительственной армии (FACA) переломили ход войны и стали оттеснять радикалов от столицы.

Ndjoni Sango: международное сообщество закрывает глаза на действия боевиков в ЦАР
Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

«Где были ответственные из ЕС и других организаций, когда от рук членов бандформирований гибли наши братья и сестры, когда была острая необходимость в защите гражданских, их имущества? Во-вторых, в ООН никто не занимался разоружением незаконных формирований, но зато в отношении нашей страны продолжает действовать оружейное эмбарго, что приводит к насилию», — говорится в статье.

Переломным моментом в жизни государства авторы материала считают общенациональный диалог, инициированный президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера. В перспективе он должен привести к снижению напряженности и позволить боевикам сложить оружие, реинтегрируясь в общественную жизнь республики.

«В нем могут принять участие только те, кто уважает Конституцию. В настоящий момент, объявляя об одностороннем прекращении огня глава государства идет на рискованный шаг, но население его поддерживает, так как хочет мира и стабильности.

Это храброе решение, потому что стабильность и порядок не имеют цены. Перемирие должно соблюдаться всеми заинтересованными сторонами. Однако мы видим, как отдельные преступники продолжают нарушать его», — заключили в Ndjoni Sango.

Ndjoni Sango: международное сообщество закрывает глаза на действия боевиков в ЦАР
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Ранее реализацию дорожной карты и попытки Туадера вернуть мир в ЦАР поддержал президент Анголы Жуан Лоренсу. По его мнению, это важный шаг в продолжающемся процессе восстановления безопасности.

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