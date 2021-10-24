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Турецкая оппозиция обвинила Эрдогана в сознательном развитии дипломатического кризиса
Весь мир
Турецкая оппозиция обвинила Эрдогана в сознательном развитии дипломатического кризиса
Федеральное агентство новостей  / 

Недавнее решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о высылке десяти иностранных послов рискует обернуться для него новыми последствиями. Оно уже привело к дипломатическому кризису, однако вполне может спровоцировать и новое обострение внутри страны.

Поводом для объявления диппредставителей из Канады, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Финляндии, Новой Зеландии и США персонами нон грата стали их призывы к освобождению из тюрьмы активиста и филантропа Османа Кавалы. Глава государства оценил эти выступления как неприемлемое вмешательство во внутреннюю жизнь Турции и высказался о том, что судебная система страны является полностью независимой.

Отвлекающий маневр

Данная ситуация совпала с очередным экономическим потрясением, ожидающим республику. Аналитики полагают, что недавнее вмешательство Эрдогана в регулирование процентных ставок Центробанка Турции в ближайшее время приведет к падению национальной валюты до рекордно низких показателей.

Представители местной оппозиции уже предположили, что дипломатический скандал мог быть инициирован главой государства именно для того, чтобы отвлечь внимание от этой проблемы.

«Тот, кто быстро затащил страну в пропасть, на этот раз отдал приказ объявить десять послов персонами нон грата. Я говорю прямо — причина его действий не в защите национальных интересов, а в создании искусственных оправданий для краха экономики», — написал председатель «Республиканской народной партии» Кемаль Кылычдароглу в своем Twitter.

Замглавы «Хорошей партии» Явуз Агиралиоглу высказался в схожем ключе, заявив, что Эрдоган прибегает к такому приему не в первый раз.

«Немедленно вернитесь к нашей реальной повестке дня и фундаментальной проблеме этой страны — экономическому кризису», — сказал он.

Подводные камни

Впрочем, принятия официального приказа еще следует дождаться непосредственно от Министерства иностранных дел Турции. Свои скандальные заявления глава государства произнес в потоке импульсивной и импровизационной речи, подпитываемой его негодованием от выступления зарубежных послов.

Он отметил, что заставит западные государства уважать его, однако может ли Турецкая Республика позволить себе портить с ними отношения — большой вопрос. Те десять стран, дипломаты попавшие под удар, являются ключевыми торговыми партнерами, товарооборот с которыми достигает 70%. И в совокупности с падением национальной валюты экономика может не выдержать еще и потери взаимовыгодных отношений.

Как считают представители оппозиции, Эрдоган намерен обвинить Запад во всех проблемах своей родины. И если простые граждане разоблачат данный ход, это может еще более сказаться на его рейтинге в преддверии выборов, намеченных на 2023 год, или даже привести к запросу на необходимость досрочного голосования.

Если он все же сумеет убедить общественность в том, что во всех невзгодах виноваты бывшие западные союзники, у действующего лидера появится шанс сохранить влияние.

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