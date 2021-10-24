Депутаты ЦАР представили отчет о проекте по защите прав женщин

Банги, 24 октября. Женщины-депутаты ЦАР представили отчет о проекте по защите прав представительниц прекрасного пола, сообщает Oubangui Médias.

Данная тема, по заявлениям народных избранниц, занимала центральное место в работе парламентариев последние три месяца. Чтобы завершить программу и подвести итоги, они провели встречу с представителями общественных организаций и активистами.

Семинар получил название «Правозащитницы — актрисы миростроительства», так как военно-политические кризисы в стране породили множество случаев нарушений прав человека и насилие в отношении прекрасного пола.

«Мы не должны забывать, что грубость, деспотизм и тирания со стороны мужчин приобрели тревожную тенденцию. Именно поэтому мы хотели услышать мнение жительниц Банги и соседних провинций по этому вопросу, а также предложения по возможному решению проблемы. В связи с этим мы организовали встречу. На основе новых знаний дополним и передадим на рассмотрение наш проект», — заявила президент Форума женщин-парламентариев Бернадетт Помпали.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

По ее словам, в настоящее время женская половина населения ЦАР максимально маргинализирована, особенно если учитывать социально-экономическое положение в стране и давление со стороны мужчин, которые во-многом создают препятствия для развития.

«У нас есть законопроект, но он еще не принят, поэтому мы хотим активизировать действия, чтобы во время рассмотрения депутаты могли учесть все аспекты нашего незавидного положения», — добавила Помпали.

Ранее министр по гендерным вопросам, защите прав женщин, семьи и детей Центральноафриканской Республики Маргарита Рамадан поблагодарила представительниц прекрасного пола за вклад в развитие сельского хозяйства ЦАР.