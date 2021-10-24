Соуса впервые прокомментировал случайное убийство оператора Алеком Болдуином

Лос-Анджелес, 24 октября. Раненый режиссер Джоэл Соуса впервые прокомментировал несчастный случай с гибелью оператора Галины Хатчинс на съемках «Ржавчины». Член съемочной группы получила смертельные ранения, когда Алек Болдуин по сценарию произвел выстрел.

Гибель Галины Хатчинс опустошила режиссера Джоэла Соуса. Случайно раненный Алеком Болдуином создатель фильмов с теплом отозвался о погибшем операторе. По его словам, коллега была доброй и энергичной женщиной.

Соуса постоянно думает о произошедшем, а также о семье погибшей подруги. Он уверен, что ее близкие переживают самое трудное время после случившегося, пишет Deadline.

Еще до трагедии члены съемочной группы жаловались на постоянные переработки и большие нагрузки. Алек Болдуин случайно убил оператора и ранил режиссера, когда выстрелил из пистолета по сценарию. В оружии должны были быть холостые патроны, но один из них оказался боевым. В обстоятельствах случившегося теперь разбираются правоохранительные органы.