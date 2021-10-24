Активисты La Synergie призвали к мобилизации усилий для прекращения кризиса в ЦАР

Банги, 24 октября. В столице страны состоялся круглый стол, на котором члены общественной организации «Центральноафриканская синергия» осудили радикалов за нападения на жителей и призвали власти мобилизовать усилия для прекращения кризиса в республике.

Активисты напомнили о бойне, устроенной боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) в начале октября на трассе Бамбари — Алиндао. Тогда члены бандформирования расстреляли несколько десятков человек.

«Проблема этой ситуации в том, что контингент многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) отказался следовать мандату о защите населения. При имеющемся арсенале они могли предотвратить убийство жителей и помочь разрешить кризис безопасности в республике. Но ничего не сделали. Поэтому складывается впечатление, что миротворцы только наживаются на стране. Мы должны потребовать их немедленного вывода», — заявила участница мероприятия Джемима Мазанге.

Круглый стол организовали после того, как президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера объявил об одностороннем прекращении огня и призвал радикалов сложить оружие ради достижения стабильности в регионе. По мнению генерального докладчика и представителя La Synergie доктора Эулоге Доктрове Кои, «население должно мобилизоваться и положить конец варварским актам».

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

«Нападение на конвой у деревни Матчика является преступным и трагическим, оно унесло жизни многих наших братьев и сестер. Никто не должен оставаться равнодушным к трагедии, потому что мы защищаем ценности республики. Тем более страна находится в обстановке информационной войны, которую против нас ведут отдельные европейские государства. И мы должны эффективно бороться с фальшивыми новостями о правительстве и наших союзниках из России и Руанды», — сказал он.

По словам членов организации, в настоящее время отечественные инструкторы отлично подготовили военнослужащих национальной армии (FACA), поэтому теперь главная задача для властей — добиться снятия оружейного эмбарго. Ранее общественники La Synergie осудили миротворцев ООН за сотрудничество с боевиками.