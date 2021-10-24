Депутаты ЦАР расскажут населению о проблематике климатических изменений

Банги, 24 октября. Председатель Национального собрания Центральноафриканской Республики Симплис Матье Саранджи открыл семинар по вопросам противодействия изменениям климата. Мероприятие организовано для депутатов страны, сообщает Agence Centrafricaine De Presse.

Главная задача организаторов — довести до народных избранников существующую проблему глобального потепления. В будущем им предстоит проводить просветительскую работу среди населения подконтрольных округов и объяснять жителям, что нельзя сжигать мусор и загрязнять природу.

Саранджи подчеркнул, что только благодаря людям «окружающая среда подвергается деградации». То есть именно человек несет ответственность за возникающую угрозу.

«Осознавая такое положение дел, лица, принимающие решения во всем мире, объединяют подходы в вопросах противодействия негативным изменениям климата, вкладывают значительные средства в инициативы, которые должны переломить неприятную тенденцию», — сказал он.

Председатель Национального собрания выразил сожаление по поводу того, что, несмотря на предпринимаемые странами меры, мир по-прежнему сталкивается с последствиями глобального потепления. Особенно на фоне того, что в будущем ситуация усугубится.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«В 1992 году на «Саммите Земли» в Рио-де-Жанейро Рамочная Конвенция Организации Объединенных Наций принята несколькими государствами, среди которых была и ЦАР», — заключил он.

Ранее Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) опубликовала доклад, в котором сообщалось, что к 2050 году юг Черного континента ожидают засушливая погода, полыхающие леса и, как следствие, катастрофическое падение урожая.