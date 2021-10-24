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Функцию быстрой отмены статуса начали тестировать в WhatsApp
Технологии
Функцию быстрой отмены статуса начали тестировать в WhatsApp
НА «Харьков».

Нью-Дели, 24 октября. Функция быстрой отмены статуса в мессенджере WhatsApp уже доступна в бета-версии приложения под номером 2.21.22.6. Пользователи смогут быстро отменять случайно опубликованные фото или видео, а также набранные с ошибками тексты.

Обычный способ удаления опубликованного статуса занимает какое-то время. Новая функция упростит и ускорит данный процесс. При этом разработчики не планируют избавляться от предыдущего способа ликвидации неугодной публикации. Соответствующая кнопка останется и будет функционировать.

На данный момент возможность отмены публикации статуса в WhatsApp есть только у владельцев смартфонов на платформе Android. Обладателям гаджетов с системой iOS, возможно, придется подождать несколько дней. Для них новую опцию уже разрабатывают, пишет Huaweicentral.

Создатели WhatsApp также хотят внедрить в приложение функции кешбэка. Систему возврата средств через мессенджер уже начали тестировать в бета-версии.

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