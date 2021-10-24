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Президент Египта призвал заключить обязательное соглашение по плотине «Возрождение»
Весь мир
Президент Египта призвал заключить обязательное соглашение по плотине «Возрождение»
wikipedia.org  /  Graham Carlow / CC BY 2.0

Каир, 24 октября. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о необходимости как можно скорее заключить «обязательное и сбалансированное соглашение» по Великой эфиопской плотине «Возрождение» (Хидасэ). Об этом сообщает издание «Аль-Ахрам».

Глава республики выступил на открытии Каирской водной недели 2021 года. Одной из главных тем стал трехсторонний спор вокруг эксплуатации дамбы на реке Голубой Нил.

«Египетский народ внимательно следит за развитием проблемы Хидасэ. И я хотел бы заверить в нашем стремлении достичь — как можно скорее и без дальнейших задержек — сбалансированного и юридически обязательного соглашения… в соответствии с заявлением председателя, опубликованным Советом Безопасности в сентябре 2021 года», — сказал ас-Сиси.

Президент добавил, что этот документ гарантирует достижение целей развития Эфиопии, а также ограничит водный, экологический, социальный и экономический ущерб для стран, расположенных ниже по течению — Египта и Судана.

Переговоры по эксплуатации плотины «Возрождение» длятся более 10 лет. В итоге дискуссии зашли в тупик. Каир и Хартум настаивают на заключении юридически обязывающего соглашения по работе Хидасэ. Аддис-Абеба, в свою очередь, отказывается это делать, убеждая соседние государства в отсутствии угроз их повседневной жизни.

Автор Telegram-канала «Рыбарь» в рамках спецпроекта «Война за воду» подробно изучил многолетний конфликт между Египтом, Суданом и Эфиопией вокруг дамбы. Он спрогнозировал возможных исход спора.

Президент Египта призвал заключить обязательное соглашение по плотине «Возрождение»
Федеральное агентство новостей /

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египет возрождение плотина эфиопия судан
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