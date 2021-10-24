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Глава правительства ЦАР проверил работу министерства связи и массовой информации страны
Весь мир
Глава правительства ЦАР проверил работу министерства связи и массовой информации страны
pxhere.com  / 

Банги, 24 октября. Глава Правительства ЦАР Анри-Мари Дондра проверил работу министерства связи и средств массовой информации страны, сообщает Agence Centrafricaine De Presse.

Внезапный визит премьера стал неожиданностью для руководства. Однако он позволил чиновнику оценить условия труда сотрудников, которые действуют в сложное время.

«Конечно, в министерстве связи и средств массовой информации есть проблемы, но правительство прилагает все усилия для их решения. Особенно важно в нынешнее время сообщать населению об успехах властей в деле возвращения мира и социальной сплоченности.

Народ нуждается в этом. Я через главу ведомства держу руку на пульсе всех происходящих событий и хочу заявить о необходимости улучшения режима вашей работы», — сказал Дондра.

Глава правительства ЦАР проверил работу министерства связи и массовой информации страны
facebook.com / @primaturercaofficiel

Премьер также посетил студию одной из национальных радиостанций и буквально вклинился в эфир, ответив на несколько вопросов удивленных ведущих. Он также воспользовался представившейся возможностью, обратился к населению и поблагодарил жителей за труд на благо Центральноафриканской Республики.

В настоящее время вещание национального радио и телевидения, помимо столицы Банги, охватывает несколько провинциальных городов — Боали, Боссамбеле, Боссангоа и Мбайки.

Ранее сообщалось, что минсвязи ЦАР разработало стратегию повышения квалификации местных средств массовой информации.

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