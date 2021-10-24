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ЦРУ: к 2040 году миру угрожает глобальный военный конфликт из-за изменений климата
Армия
ЦРУ: к 2040 году миру угрожает глобальный военный конфликт из-за изменений климата
georgewbush-whitehouse.archives.gov  /  Pr Scr

Вашингтон, 24 октября. Не позднее 2040 года в мире начнутся крупномасштабные вооруженные столкновения на «климатической основе», сообщается в опубликованном докладе Центрального разведывательного управления США.

Аналитики ЦРУ предполагают, что глобальный военный конфликт будет спровоцирован дальнейшим ухудшением климата и неравномерным характером данного процесса.

«Усиливающиеся физические последствия изменения климата могут усугубить трансграничные геополитические горячие точки, поскольку государства предпринимают шаги для защиты своих интересов», — сказано в докладе американских разведчиков.

По их словам, враждующие стороны будут использовать в «климатических войнах» геоинженерные технологии, наподобие засух и наводнений. Аналитики ЦРУ также предсказали повышение риска внутренних конфликтов в развивающихся странах из-за неблагоприятной климатической динамики.

Ранее сообщалось, что на берег японского острова Иводзима в результате землетрясения были выброшены «корабли-призраки» времен Второй мировой войны.

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