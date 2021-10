Производительность игры Shadow of the Tomb Raider повысилась после удаления защиты Denuvo

Токио, 24 октября. Удаление защиты от взлома Denuvo привело к росту производительности игры Shadow of the Tomb Raider. К такому выводу пришли эксперты после тестов.

Японский разработчик Square Enix убрал Denuvo не только из Shadow of the Tomb Raider, но и из Rise of the Tomb Raider. Портал DSOGaming сравнил версии первой игры с защитой и без.

Для эксперимента использовали систему с процессором Intel Core i9–9900K, 16Гб оперативной памяти, а также с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080. Когда тестеры выставляли максимальные настройки и разрешение FullHD, версия игры без защиты продемонстрировала показатель 175 FPS. При этом Shadow of the Tomb Raider с Denuvo показывала только 163 FPS.

При снижении настроек графики до минимума разница в производительности выросла еще больше. Версия без Denuvo показала 195 FPS против 178.

Стриминговая платформа Netflix выпустит анимационный сериал о Ларе Крофт, который станет продолжением игры Shadow of the Tomb Raider. Главную героиню проекта озвучит новая возлюбленная Тома Круза — актриса Хейли Этвелл.