Аналитики составили «портрет» потребителя ипотеки премиум-класса

Москва, 24 октября. Ипотекой премиум-класса чаще пользуются клиенты старше 30 лет, приводит NEWS.ru выводы специалистов в области недвижимости.

Россияне в условиях нестабильности отечественной экономики предпочитают инвестировать свои деньги в покупку жилья, чья рыночная стоимость находится выше отметки в 12 млн рублей. Руководитель Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко указала, что раньше покупатели предпочитали хранить деньги в банках, но теперь вкладывают их в «кирпичи».

Аналитик рынка Алексей Кричевский пояснил, что дорогостоящее жилье интересует владельцев бизнесов и людей, которые занимают высокие посты в различных компаниях.

Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Александр Родионов ранее высказал мнение, что власти РФ стараются развивать отечественный рынок недвижимости с помощью новых предложений по кредитам. По его оценке, благодаря государственным программам люди чаще стали покупать квартиры и частные дома.