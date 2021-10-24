Baijiahao: удар российскими ракетами «Сармат» превратит Японию в груду камней

Пекин, 24 октября. Удар российскими межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат» способен стереть с лица земли целое государство. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Baijiahao.

Аналитики отметили, что в последнее время фиксируется обострение отношений между Москвой и Токио. При этом масла в огонь подлил новый премьер-министр Японии Фумио Кисида, который объявил, что суверенитет страны распространяется на южные острова Курильской гряды, которые являются частью территории России, передает «ПолитРоссия».

На этом фоне в экспертной среде возникли дискуссии о том, что территориальные претензии Токио могут привести к масштабному конфликту между Россией и Японией. По словам китайских аналитиков, в Японии верят, что размещенные в стране американские противоракетные комплексы Aegis Ashore способны перехватывать российские ракеты, поэтому японское руководство позволяет себе подобные дерзкие высказывания в адрес России.

Эксперты напомнили, что в ближайшее время в распоряжение российских военных поступят межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «Сармат», которые способны нести ядерные боеголовки. Дальность действия новых ракет составляет более 16 тысяч километров, что дает России уникальную возможность поражать фактически любую точку в мире, включая Японию.

«Межконтинентальные баллистические ракеты России обладают ужасающей мощностью», — говорится в публикации.

Удар «Сарматами» по территории Японии нанесет непоправимый ущерб, превратив территорию страны в груду камней. Аналитики напомнили, что Россия неоднократно предупреждала о том, что пустит в ход свое ядерное оружие только в случае внешней агрессии. Попытка Токио оккупировать российские Курилы вполне укладывается в данную концепцию и может обернуться для Японии катастрофой.

Ранее сенатор Совфеда РФ Владимир Джабаров прокомментировал высказывание премьер-министра Японии Фумио Кисиды о российских Курилам. Российский политик подчеркнул, что границы России не подлежат пересмотру.