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Избирком Ирака может пересчитать бюллетени в 300 урнах после рассмотрения жалоб
Весь мир
Избирком Ирака может пересчитать бюллетени в 300 урнах после рассмотрения жалоб
Global Look Press  /  Xinhua

Багдад, 24 октября. Независимая Высшая избирательная комиссия Ирака одобрила 26 из 1436 апелляций, которые до 19 октября подали политические партии и рядовые граждане республики, не согласные с результатами подсчета результатов парламентских выборов. На данный момент изучено всего 816 заявлений, остальные находятся в процессе рассмотрения.

По словам Эмада Джамиля Мухсина, одного из членов избиркома, большая часть жалоб была отклонена, так как они не подкреплялись какими-либо доказательствами. Но та незначительная их часть, которую комиссия взяла в обработку, уже может привести к ручному пересчету более 300 урн для бюллетеней из провинций Багдад, Салах эд-Дин, Найнава, Эрбиль и Басра.

Ранее Мухсин сообщил, что после рассмотрения жалоб они будут переданы на изучение Верховному суду Ирака, который должен будет принять окончательное решение. Однако даже в случае пересчета, как заявил чиновник, ожидать коренных изменений в расстановке сил не стоит.

На прошлой неделе избирком объявил предварительные результаты выборов, однако из-за технических неисправностей в ряде случаев комиссии пришлось вручную пересчитать бюллетени. Этим воспользовались некоторые шиитские движения, поддерживаемые Ираном, которые по итогам голосования потеряли множество мест в парламенте, в то время как уверенную победу одержала фракция их единоверца Муктады ас-Садра, являющегося противником любого иностранного влияния на страну.

После этого сторонники нескольких политических блоков устроили в стране забастовки и демонстрации. Некоторые из партий, например, проиранская «Аль-Фатх», которая руководит национальным ополчением «Хашд Шааби», пригрозила перейти от забастовок к активным действиям, если избирком не произведет пересчет голосов.

Тем не менее Совет Безопасности ООН положительно оценил ход и результаты голосования, указав на значительный прогресс по сравнению с прошлыми выборами в 2018 году, после которых население страны устроило масштабные беспорядки по всей республике. Совет подчеркнул, что любые противоречия касательно итогов мероприятия должны решаться мирным путем и с соблюдением правовых норм.

На данный момент «садристы» получили 73 места в парламенте из 329, партия «Такаддум» спикера Консультативного совета Мухаммада аль-Халбуси — 37, блок «Государство закона» экс-премьера Нури аль-Малики — 34. Альянс «Аль-Фатх» значительно уступил лидерам, взяв лишь 14 мест по сравнению с 48 в 2018 году. От 30 до 50 мандатов получат независимые кандидаты.

Избирком Ирака может пересчитать бюллетени в 300 урнах после рассмотрения жалоб
Федеральное агентство новостей /

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выборы ирак голосование
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