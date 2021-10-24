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Члены центральноафриканской партии URCA поддержали введение режима прекращения огня
Весь мир
Члены центральноафриканской партии URCA поддержали введение режима прекращения огня
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 24 октября. Члены партии «Союз за обновление Центральной Африки» (URCA) Анисе Жоржа Дологеле поддержали ранее введенный президентом Фостен-Арканжем Туадера режим прекращения огня на всей территории ЦАР. Об этом сообщает Ndjoni Sango.

«Решение главы государства о необходимости политического диалога при условии приостановки боевых действий соответствует совместной дорожной карте мира, принятой международной конференцией по району Великих озер на саммите от 16 сентября в Луанде (Ангола — Прим. ФАН)», — отметил лидер политического объединения.

В то же время Дологеле добавил, что правительственные силы уже зафиксировали несколько нарушений режима прекращения огня. Он призвал радикалов остановить агрессию в отношении гражданских и воспользоваться предложенной возможностью реинтеграции в социальную жизнь страны.

Члены центральноафриканской партии URCA поддержали введение режима прекращения огня
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Жителям необходим мир. Боевики должны сложить оружие, тем самым положить конец долгим и мучительным страданиям народа Центральноафриканской Республики.

В URCA верят, что заявление президента является результатом подлинного стремления создать спокойный климат в регионе и выстроить диалог с теми, кто хочет вернуться к нормальной жизни», — сказал глава партии.

По мнению Дологеле, власти ЦАР должны постараться убедить членов бандформирований следовать Конституции и букве закона, чтобы население могло в спокойной обстановке заниматься восстановлением гражданской инфраструктуры.

Ранее лидеры стран «Большой пятерки» (G5+) выпустили совместный пресс-релиз, в котором высоко оценили решение Фостен-Арканжа Туадера о введении режима прекращения огня на всей территории государства.

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