Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 октября 21:20
21:19
Весь мир
Основатель Twitter заявил о начале гиперинфляции в США
21:14
Весь мир
Турецкая оппозиция обвинила Эрдогана в сознательном развитии дипломатического кризиса
21:09
Весь мир
«Братья-мусульмане» мобилизовали боевиков для срыва выборов в Ливии
21:08
Армия
Фрегаты ВМС Великобритании вооружат ракетами Martlet для борьбы с быстроходными катерами
21:07
Шоу-бизнес
Виктория Боня призналась, что стеснялась своей внешности из-за буллинга в школе
20:59
Весь мир
Центральноафриканские СМИ раскритиковали Францию за вмешательство во внутренние дела республики
20:59
Общество
Спасатели из Ростова спасли двух котят от гибели в теплотрассе
20:56
Спорт
«Зенит» разгромил «Спартак» в матче 12-го тура РПЛ
20:54
Весь мир
Ndjoni Sango: международное сообщество закрывает глаза на действия боевиков в ЦАР
20:54
Шоу-бизнес
Константин Меладзе подарил Вере Брежневой кольцо за 1,7 млн рублей на годовщину свадьбы
Все новости

The Drive: ВВС США вновь развернули бомбардировщики B-1B Lancer на острове Диего-Гарсия
Армия
The Drive: ВВС США вновь развернули бомбардировщики B-1B Lancer на острове Диего-Гарсия
wikipedia.org  /  Public Domain

Вашингтон, 24 октября. Военно-воздушные силы США возобновили постоянное присутствие стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer на острове Диего-Гарсиа, который расположен в центральной части Индийского океана.

Как отмечают обозреватели издания The Drive, командование ВВС США отказалось от размещения B-1B Lancer на Диего-Гарсиа в 2006 году и теперь пересмотрело решение 15-летней давности.

«Сейчас там находится как минимум три таких самолета», — сообщает The Drive.

Бомбардировщики B-1B прибыли на остров 17 октября. Ранее на Диего-Гарсии отмечалась активность транспортных самолетов C-17A Globemaster III, которые доставили различные грузы и около 90 единиц техники. Пентагон планирует разместить на острове 200 пилотов и авиационных техников. Общее количество бомбардировщиков B-1B Lancer, которые будут дислоцированы в центральной части Индийского океана, пока неизвестно, резюмируют аналитики The Drive.

Ранее сообщалось о возобновлении работы авиабазы ВВС США Эриксон на острове Шемья вблизи Аляски, куда были переброшены истребители F-16.

Вернуться назад

Все новости / Армия / The Drive: ВВС США вновь развернули бомбардировщики B-1B Lancer на острове Диего-Гарсия
ввс b-1b диего-гарсиа
Комментировать