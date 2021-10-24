The Drive: ВВС США вновь развернули бомбардировщики B-1B Lancer на острове Диего-Гарсия

Вашингтон, 24 октября. Военно-воздушные силы США возобновили постоянное присутствие стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer на острове Диего-Гарсиа, который расположен в центральной части Индийского океана.

Как отмечают обозреватели издания The Drive, командование ВВС США отказалось от размещения B-1B Lancer на Диего-Гарсиа в 2006 году и теперь пересмотрело решение 15-летней давности.

«Сейчас там находится как минимум три таких самолета», — сообщает The Drive.

Бомбардировщики B-1B прибыли на остров 17 октября. Ранее на Диего-Гарсии отмечалась активность транспортных самолетов C-17A Globemaster III, которые доставили различные грузы и около 90 единиц техники. Пентагон планирует разместить на острове 200 пилотов и авиационных техников. Общее количество бомбардировщиков B-1B Lancer, которые будут дислоцированы в центральной части Индийского океана, пока неизвестно, резюмируют аналитики The Drive.

Ранее сообщалось о возобновлении работы авиабазы ВВС США Эриксон на острове Шемья вблизи Аляски, куда были переброшены истребители F-16.