Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 октября 21:20
21:19
Весь мир
Основатель Twitter заявил о начале гиперинфляции в США
21:14
Весь мир
Турецкая оппозиция обвинила Эрдогана в сознательном развитии дипломатического кризиса
21:09
Весь мир
«Братья-мусульмане» мобилизовали боевиков для срыва выборов в Ливии
21:08
Армия
Фрегаты ВМС Великобритании вооружат ракетами Martlet для борьбы с быстроходными катерами
21:07
Шоу-бизнес
Виктория Боня призналась, что стеснялась своей внешности из-за буллинга в школе
20:59
Весь мир
Центральноафриканские СМИ раскритиковали Францию за вмешательство во внутренние дела республики
20:59
Общество
Спасатели из Ростова спасли двух котят от гибели в теплотрассе
20:56
Спорт
«Зенит» разгромил «Спартак» в матче 12-го тура РПЛ
20:54
Весь мир
Ndjoni Sango: международное сообщество закрывает глаза на действия боевиков в ЦАР
20:54
Шоу-бизнес
Константин Меладзе подарил Вере Брежневой кольцо за 1,7 млн рублей на годовщину свадьбы
Все новости

Сенатор Совфеда Алтабаева указала на противоречия в заявлениях Украины по Крыму
Политика
Сенатор Совфеда Алтабаева указала на противоречия в заявлениях Украины по Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Симферополь, 24 октября. Украине следует определиться с позицией по Крыму. Об этом заявила сенатор Совфеда России Екатерина Алтабаева.

Политик прокомментировала ультиматум, который выдвинул официальный представитель МИД Украины Олег Николенко. Дипломат потребовал от России выполнения «обязательств» в отношении жителей полуострова.

«Украинской стороне надо определиться. Если они считают, что Крым — это территория Украины, какие могут быть пропускные пункты? А если они согласны с тем, что Крым и Севастополь — часть российского государства, то есть наконец-то наступило просветление», — сказала политик..

Сенатор от Севастополя добавила, что высказывания Киева противоречат друг другу и не имеют никаких оснований в виде реальных фактов. По ее словам, это является проявлением двойных стандартов, пишет РИА Новости.

Ранее читатели издания Newsweek прокомментировали слова министра обороны США Ллойда Остина о принадлежности Крыма. По мнению пользователей Сети, Вашингтону следует забыть о полуострове, чтобы не потерять Аляску.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Сенатор Совфеда Алтабаева указала на противоречия в заявлениях Украины по Крыму
россия крым совфед
Комментировать