Сенатор Совфеда Алтабаева указала на противоречия в заявлениях Украины по Крыму

Симферополь, 24 октября. Украине следует определиться с позицией по Крыму. Об этом заявила сенатор Совфеда России Екатерина Алтабаева.

Политик прокомментировала ультиматум, который выдвинул официальный представитель МИД Украины Олег Николенко. Дипломат потребовал от России выполнения «обязательств» в отношении жителей полуострова.

«Украинской стороне надо определиться. Если они считают, что Крым — это территория Украины, какие могут быть пропускные пункты? А если они согласны с тем, что Крым и Севастополь — часть российского государства, то есть наконец-то наступило просветление», — сказала политик..

Сенатор от Севастополя добавила, что высказывания Киева противоречат друг другу и не имеют никаких оснований в виде реальных фактов. По ее словам, это является проявлением двойных стандартов, пишет РИА Новости.

Ранее читатели издания Newsweek прокомментировали слова министра обороны США Ллойда Остина о принадлежности Крыма. По мнению пользователей Сети, Вашингтону следует забыть о полуострове, чтобы не потерять Аляску.