Новый караван мигрантов отправился в путь с юга Мексики

Мехико, 24 октября. Новый караван мигрантов, численностью четыре тысячи человек, выдвинулся из муниципалитета Тапачула на юге Мексики в направлении границы США. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно информации, по меньшей мере 5000 мигрантов сформировали новый караван под названием «за свободу, достоинство и мир». В субботу мигранты прорвали заслоны, которые были установлены Национальным институтом миграции (INM) и Национальной гвардией в муниципалитете Вива-Мехико, по пути в столицу страны, где они будут требовать легализации своего статуса.

MX: 5,000 migrants celebrate as they pass through an immigration checkpoint outside of Tapachula in Huehuetán #BorderCrisis pic.twitter.com/jqenqM7fjj