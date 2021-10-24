Новый караван мигрантов отправился в путь с юга Мексики

Мехико, 24 октября. Новый караван мигрантов, численностью четыре тысячи человек, выдвинулся из муниципалитета Тапачула на юге Мексики в направлении границы США. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно информации, по меньшей мере 5000 мигрантов сформировали новый караван под названием «за свободу, достоинство и мир». В субботу мигранты прорвали заслоны, которые были установлены Национальным институтом миграции (INM) и Национальной гвардией в муниципалитете Вива-Мехико, по пути в столицу страны, где они будут требовать легализации своего статуса.

MX: 5,000 migrants celebrate as they pass through an immigration checkpoint outside of Tapachula in Huehuetán #BorderCrisis pic.twitter.com/jqenqM7fjj — Ali Bradley (@AliBradleyTV) October 24, 2021

Представитель миграционных властей Мексики Алехандра Масиас отметила, что в этом году было зарегистрировано более 80 тысяч заявлений на получение убежища. Основное их количество было подано в штате Чьяпас.

Мигранты заявляют, что они хотят только мирного транзита в США, поскольку они бегут от насилия, безработицы и отсутствия защиты со стороны своих родных стран.

В начале сентября мексиканские власти воспрепятствовали продвижению четырех караванов мигрантов, которые вышли из Тапачулы.

С начала года в Центральноамериканском регионе наблюдается увеличение миграционных потоков. В период с января по август мексиканские власти выявили более 147 000 нелегальных мигрантов, что в три раза превышает число, зарегистрированное в 2020 году.

Основной целью нелегальных мигрантов являются Соединенные Штаты и Канада. США, которые столкнулись с острым миграционным кризисом на своей южной границе, сообщают, что с сентября 2020 по сентябрь 2021 года в стране было задержано более 1,7 миллиона нелегальных мигрантов, которые пытались проникнуть в страну из Мексики.