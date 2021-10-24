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В Крыму жестко ответили на советы Украины по здравоохранению
Политика
В Крыму жестко ответили на советы Украины по здравоохранению
pixabay.com  /  skorchanov

Симферополь, 24 октября. Полуостров Крым не нуждается в дилетантских советах Украины по вопросам здравоохранения. Такое заявление сделал крымский политический эксперт Руслан Бальбек.

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко призвал Москву защитить Крым от коронавируса и обеспечить доступ мониторинговой миссии ОБСЕ к региону. Бальбек резко ответил на заявление дипломата.

«В том, что касается коронавируса, Россия полностью выполняет обязательства государства перед гражданами, так что мы не собираемся от Украины выслушивать дилетантские советы в сфере здравоохранения», — подчеркнул эксперт в комментарии РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила украинских силовиков за новую провокацию против жителей Крыма. Дипломат напомнила, что жители Крыма уже давно высказали свою позицию.

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