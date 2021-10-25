Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 00:20
00:16
Происшествия
Сход лавины со склона вулкана стал причиной гибели минимум четырех жителей Эквадора
00:08
Спорт
Тренер «Зенита» Семак поддержал «Спартак» после разгромного поражения в Петербурге
00:02
Политика
Политик Онищенко указал на серьезные проблемы Евросоюза
00:01
Происшествия
Служба охраны Макрона заметила над резиденцией президента неопознанные беспилотники
23:58
Общество
Петербуржцы из сгоревших квартир в доме Чубакова полмесяца терпят бездействие властей
23:43
Экономика
Медведчук посоветовал Киеву наладить отношения с Москвой ради экономики страны
23:42
Происшествия
Пожар охватил склад с мебелью на площади 1000 квадратных метров в ХМАО
23:25
Шоу-бизнес
Подписчики Бузовой раскритиковали певицу за исполнение «Катюши» в Сербии
23:20
Общество
Ностальгия поможет справиться с хандрой во время пандемии
23:19
Спорт
Витория отказался комментировать слухи о своей отставке после разгрома от «Зенита»
Все новости

Политик Онищенко указал на серьезные проблемы Евросоюза
Политика
Политик Онищенко указал на серьезные проблемы Евросоюза
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Наднациональная бюрократия Евросоюза заставляет отдельные страны принимать невыгодные решения. Таким мнением в беседе с ФАН поделился вице-президент Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко.

Собеседник оценил предостережение британской журналистки Шерелл Джейкобс о возможном распаде Евросоюза.

«Выход Великобритании из ЕС — уже распад. Британская экономика в ЕС играла вторую роль после Германии. Что такое Литва, Латвия, Эстония? Они втроем дают в экономику меньше, чем Ленинградская область, а визга от них больше всего», — сказал политик.

Геннадий Онищенко также отметил, что, по его мнению, ключевые решения в Брюсселе могут принимать попросту некомпетентные люди.

«Сегодня ЕС ставит «рогатки» для получения той же Германией дешевого российского газа. Бывают представители системы здравоохранения, защиты прав потребителей. Когда чиновник работает конкретно в Германии или Венгрии, с него напрямую спрашивает его народ. Он ведет себя более благоразумно. Другое дело, когда над ним сидит еврочиновник — человек, который никогда не работал в этой сфере. С ними невозможно разговаривать. Я общался с чиновниками из этих структур», — пояснил собеседник ФАН.

Политик Онищенко указал на серьезные проблемы в структуре Евросоюза
wikimedia.org / M62, CC BY-SA 3.0

В завершение он предположил, что в наши дни руководители Евросоюза не заботятся об интересах стран — участниц объединения.

«Это сегодня огромный тормоз. Они не то что вмешиваются, они решают за них. Когда создается наднациональная бюрократия, они лишают эти страны самостоятельности. Евросоюз принимает абсолютно невыгодные решения для конкретных стран в данный момент, но они обязаны их выполнять», — подытожил вице-президент РАО.

Ранее Геннадий Онищенко в беседе с ФАН указал на резкое «полевение» в умах немецкого народа. По его мнению, изменить свои политические взгляды избирателей заставила либеральная политика приема мигрантов.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политик Онищенко указал на серьезные проблемы Евросоюза
онищенко ес распад
Комментировать