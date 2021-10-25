Политик Онищенко указал на серьезные проблемы Евросоюза

Наднациональная бюрократия Евросоюза заставляет отдельные страны принимать невыгодные решения. Таким мнением в беседе с ФАН поделился вице-президент Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко.

Собеседник оценил предостережение британской журналистки Шерелл Джейкобс о возможном распаде Евросоюза.

«Выход Великобритании из ЕС — уже распад. Британская экономика в ЕС играла вторую роль после Германии. Что такое Литва, Латвия, Эстония? Они втроем дают в экономику меньше, чем Ленинградская область, а визга от них больше всего», — сказал политик.

Геннадий Онищенко также отметил, что, по его мнению, ключевые решения в Брюсселе могут принимать попросту некомпетентные люди.

«Сегодня ЕС ставит «рогатки» для получения той же Германией дешевого российского газа. Бывают представители системы здравоохранения, защиты прав потребителей. Когда чиновник работает конкретно в Германии или Венгрии, с него напрямую спрашивает его народ. Он ведет себя более благоразумно. Другое дело, когда над ним сидит еврочиновник — человек, который никогда не работал в этой сфере. С ними невозможно разговаривать. Я общался с чиновниками из этих структур», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он предположил, что в наши дни руководители Евросоюза не заботятся об интересах стран — участниц объединения.

«Это сегодня огромный тормоз. Они не то что вмешиваются, они решают за них. Когда создается наднациональная бюрократия, они лишают эти страны самостоятельности. Евросоюз принимает абсолютно невыгодные решения для конкретных стран в данный момент, но они обязаны их выполнять», — подытожил вице-президент РАО.

Ранее Геннадий Онищенко в беседе с ФАН указал на резкое «полевение» в умах немецкого народа. По его мнению, изменить свои политические взгляды избирателей заставила либеральная политика приема мигрантов.