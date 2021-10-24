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Премьер-министр ЦАР Дондра встретил вернувшихся из ДРК беженцев
Весь мир
Премьер-министр ЦАР Дондра встретил вернувшихся из ДРК беженцев
facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 24 октября. Премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра встретил 250 граждан, вернувшихся из Демократической Республики Конго.

Возвращение перемещенных лиц стало возможно благодаря трехстороннему соглашению между правительством, властями ДРК и Управлением верховного комиссара ООН (УВКБ). Они прибыли в страну на пяти китобойных судах.

«Необходимо оказаться вдали от своих братьев и сестер, на чужой земле, чтобы в полной мере понять смысл поговорки: "Лучше жить только дома". Операция по репатриации беженцев спустя восемь лет проводится под лозунгом "безопасность для всех". Эти люди теперь смогут пребывать в условиях, когда на их Родине начинает восстанавливаться мир», — говорится в материале издания Lafraternite2011.

Возвращение населения проводилось при непосредственном участии Анри-Мари Дондра, который в момент торжества лично встречал соотечественников. Его сопровождали члены правительства и представители конголезских властей.

«Только благодаря инициативе лидеров ЦАР и ДРК, согласованной с УВКБ ООН эти люди смогли вновь увидеть родные места и начать жизнь заново. Тем не менее в Конго продолжает оставаться около 7000 центральноафриканцев, которые также должны быть перемещены домой», — заявила министр гуманитарной деятельности международной организации Вирджиния Мбайкуа.

Премьер-министр ЦАР Дондра встретил вернувшихся из ДРК беженцев
wikipedia.org / Irene2005/CC BY 2.0

Глава правительства поздравил вынужденных переселенцев с возвращением и призвал их «сыграть свою роль в интересах процветающей и развивающейся республики».

«Мы хотим отметить чувство удовлетворения от того, что наши соотечественники вновь в ЦАР и готовы работать на благо страны. Это огромная радость», — сказал Дондра.

Ранее сообщалось, что Правительство Центральноафриканской Республики поможет беженцам в восстановлении достойного уровня жизни.

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