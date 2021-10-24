Насекомые помогут решить проблему голода на Земле в будущем

Москва, 24 октября. Проблему пищевой безопасности на Земле помогут решить правильные насекомые, согласно данным Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Порядка двух миллиардов человек во всем мире употребляют насекомых в пищу. Такой продукт в рационе жителей голубой планеты поможет решить вопрос с обеспечением питания населения. При этом в меню будет достаточно белков, жиров и полезных минералов. Согласно данным ООН, численность населения Земли к 2050 году достигнет 9,8 млрд человек.

«Одним из многих способов решения проблемы продовольственной и кормовой безопасности является разведение насекомых», — говорится в сообщении ФАО.

Всего на планете считаются съедобными 1,9 тыс. насекомых. Наиболее распространенными являются жуки, гусеницы, пчелы, осы, саранча, кузнечики, муравьи и сверчки. Блюда с ними появляются во многих ресторанах мира. Насекомые богаты витамином В12, железом, цинком, а также жирными кислотами омега-3 и омега-6.

Производство конфет из саранчи запустила израильская компания Hargol FoodTech. К насекомым добавляют различные ароматизаторы, в том числе грибные, ореховые, шоколадные, кофейные и апельсиновые.