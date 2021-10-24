Новый способ переработки органических отходов поможет получить водородную энергию

Москва, 24 октября. Международная команда ученых из России и Италии разработала новый метод переработки органических отходов производства, при котором вырабатывается водородное топливо.

В проекте принимали участие ученые Сибирского федерального университета, Дальневосточного федерального университета и госуниверситета путей сообщения, государственного Института физики имени Киренского и Университета Павии, материал опубликован в журнале Photochemical and Photobiological Sciences.

Специалисты выяснили, что висмутат бария отлично перерабатывает отходы, при этом идет выделение водорода из воды. Исследование позволит решить сразу несколько экологических задач, например, соединение можно использовать при очистке сточных вод от органических загрязнений, получая при этом водородное топливо, сообщил руководитель проекта Дмитрий Штарев.

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