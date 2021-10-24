Наблюдатели из России не выявили нарушений на президентских выборах в Узбекистане

Москва, 24 октября. Голосование на президентских выборах в Узбекистане завершилось. В ходе процедуры не было обнаружено никаких нарушений, заявил член ЦИК России Антон Лопатин.

Лопатин присутствовал на выборах в качестве наблюдателя. В беседе с РИА Новости специалист рассказал о своей работе на выборах президента в республике.

«Мы посетили в сумме более 50 участков. Сейчас коллеги некоторые остались на подсчете голосов. Каких-либо нарушений на выборах президента республики Узбекистан представители избирательной системы РФ не выявили как по линии ШОС, так и по линии СНГ», — уточнил Лопатин.

Избирательные участки были подготовлены с учетом эпидемиологической обстановки. Наблюдатели также были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Global Look Press / Yoshio Tsunoda/AFLO

Выборы в Узбекистане стартовали 24 октября. Площадки для голосования завершили свою работу в 20:00 по ташкентскому времени. Среди кандидатов на пост главы государства не было самовыдвиженцев. Пятеро зарегистрировавшихся политиков представляли определенные партии.