Милонов поддержал основателя «Агаты Кристи» Самойлова после скандала в «Ельцин Центре»

Москва, 24 октября. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал скандал с одним из основателей рок-группы «Агата Кристи» Вадимом Самойловым. Музыкант раскритиковал представителей ЛГБТ-сообщества на выступлении в Екатеринбурге.

Самойлов выступил в «Ельцин Центре» в рамках фестиваля «Ночь музыки». Экс-солист «Агаты Кристи» нелестно отозвался со сцены не только о представителях ЛГБТ, но и об антироссийских пропагандистах. Милонов поддержал музыканта после этого скандала.

«Вадим Самойлов как человек, окруженный коллегами по цеху, видит, что теперь это стало чуть ли не мейнстримом. И чем меньше таланта, тем больше признаний в нетрадиционной сексуальной ориентации», — пояснил депутат в комментарии РЕН ТВ.

Парламентарий уточнил, что никакой травли против Самойлова нет. По словам Милонова, есть лишь «фырканья латентных сторонников либеральной идеи», которые не должны влиять на нормального человека. При этом депутату было любопытно, как некоторые знаменитости стали активно осуждать рок-музыканта.

Вадим Самойлов заявил после скандала, что не сказал на сцене ничего особенного. Как пояснил основатель «Агаты Кристи», он хотел донести мысль, что не нужно лезть с темой ЛГБТ в школы.