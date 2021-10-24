Аналитики «СберАвто» представили рейтинг самых популярных машин для покупки в кредит

Москва, 24 октября. Специалисты сервиса «СберАвто» выяснили, что в третьем квартале жители РФ чаще отдавали предпочтение автомобилям компаний Lada и Hyundai и Kia, когда покупали транспорт в кредит, сообщает агентство «Прайм».

В 21% случаев россияне приобретали машины отечественного производителя. Второе место занял южнокорейский Hyundai, на продукцию которого оформили 15% кредитов. На третьем месте оказалась марка Kia с долей 14%. За тройкой лидеров расположились французский Renault, американский Ford, а также бренды Chevrolet и Honda.

Представители «СберАвто» пояснили, что автолюбители чаще рассматривали для покупки подержанные машины, а не те, которые находятся в салонах у дилеров. Их внимание привлекали модели, находящиеся в возрастном диапазоне от пяти до десяти лет.

Руководитель информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков ранее объяснял, что ничего удивительного в покупательской активности на авторынке нет, так как скачок цен всегда вызывает ажиотажный спрос.