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Ареф Найед объявил о желании баллотироваться на президентских выборах в Ливии
Весь мир
Ареф Найед объявил о желании баллотироваться на президентских выборах в Ливии
twitter.com  /  @UNSMILibya

Триполи, 24 октября. Глава политического движения «Возрождение Ливии» Ареф Найед объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Плебисцит намечен на 24 декабря.

«Я подтверждаю желание баллотироваться в президенты. Прошу вашей поддержки», — заявил политик.

На своей странице в Facebook Найед записал обращение к ливийцам. Он сообщил, что его видения и цели изложены в предвыборной программе «Возрождение Ливии».

Политик родом из Бенгази. Он занимал пост посла в Абу-Даби. Однако ушел с дипломатической службы в 2016 году, чтобы баллотироваться на президентских выборах 2018-го, которые не состоялись. Найед также является основателем компании, занимающейся информационными и коммуникационными технологиями.

В августе глава «Возрождение Ливии» встретился в Москве с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым. Стороны обсудили текущую обстановку в североафриканской стране. Подчеркнута важность избирательного процесса.

Ранее о намерении побороться за пост президента Ливии объявил бывший министр внутренних дел триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага.

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