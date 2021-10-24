Чеснок помогает в выработке бифидобактерий в кишечнике

Москва, 24 октября. Здоровье кишечника во многом зависит от рациона питания. Чеснок оказывает благотворное влияние на работу органа, способствуя выработке бифидобактерий.

В этом овоще содержатся фруктаны, которые провоцируют развитие в кишечнике правильной микрофлоры. Также этот компонент обладает свойством антиоксиданта и действует как пребиотик.

Он здоровья кишечника напрямую зависит формирование иммунитета, нарушения в работе органа могут привести к расстройству функций всего организма.

Восстановить микробиоту кишечника также помогут кисломолочные продукты, пророщенная пшеница и лосось. В ежедневном рационе обязательно должен быть йогурт, он поможет привести в порядок пищеварительную систему.

Популярный миф об эффективности чеснока и лука при профилактике простуды опроверг украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский. Он считает заблуждением мнение, что употребление в пищу этих овощей помогает уберечь организм от поражения простудой.