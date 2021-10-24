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Ученые Гарвардской школы разработали способный безгранично изменять свою форму материал

  /   Обновлено: 24 октября 2021 19:50
Наука
Ученые Гарвардской школы разработали способный безгранично изменять свою форму материал
flickr.com  /  Toshiyuki IMAI

Бостон, 24 октября. Новый материал, который может принимать любую форму, удалось получить команде исследователей из Гарвардской школы прикладных наук в США.

Главной проблемой при разработке подобных материалов является поиск баланса между жесткостью и способностью изменять свою форму. Уравновешивание этих двух характеристик служит половиной успеха. Американские исследователи смогли добиться этого за счет использования в своей разработке комбинаций упругих элементов и жестких конструкций, пишет Phys.org.

Правильно подобранные взаимосвязи нейтральных стабильных ячеек образуют баланс энергии. Такая особенность материала позволяет ему быстро перестраиваться в любое положение, сохраняя при этом свою жесткость, объяснили исследователи.

Группа ученых из Якутии ранее создала новый композитный материал, который в будущем планируется применять в промышленности. Изобретение обладает высокой устойчивостью как к экстремально низким, так и высоким температурам.

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