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Ангелина Мельникова прокомментировала судейский скандал на чемпионате мира в Японии

  /   Обновлено: 24 октября 2021 19:54
Спорт
Ангелина Мельникова прокомментировала судейский скандал на чемпионате мира в Японии
Global Look Press  /  YUTAKA/AFLO

Токио, 24 октября. Гимнастка Ангелина Мельникова стала серебряным призером чемпионата мира в Японии, уступив победу хозяйке соревнований Маи Мураками. Россиянка осталась недовольна ответом судей после ее протеста из-за оценок.

Мельникова набрала 14,000 балла, уступив победу Маи Мураками. Изначально россиянка была на первом месте и должна была получить золотую медаль, но судьи пересмотрели свое решение в отношении японки и она стала второй. Гимнастка подала протест, но его отклонили.

«То, что нам ответили на подачу протеста, я даже озвучивать не буду, это было ужасно. Мне очень жаль. Я расстроена, сделала что смогла, выполнила свой максимум», — рассказала в Stories соцсети Instagram Мельникова.

Ангелина Мельникова прокомментировала судейский скандал на чемпионате мира в Японии
Prt Scr instagram.com / @gelyamelnikova

Гимнастка показала подписчикам поворот, который судьи не засчитали. Причину такого решения Мельникова не знает и утверждает, что у нее никогда не было проблем с этим элементом.

Ангелина Мельникова завоевала золото в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Японии. Гимнастка получила поздравления с победой от президента Владимира Путина.

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россия скандал гимнастка мельникова
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